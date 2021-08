Prozess um Dreifachmord in Starnberg beginnt

Gut eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer dreiköpfigen Familie in Starnberg beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Zwei Freunde des Sohnes sind wegen Mordes, besonders schweren Raubes sowie Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Waffengesetz angeklagt.

Ungereimtheiten am Tatort

Der Fall hatte sich zunächst ganz anders dargestellt: Es sah so aus, als hätte der 21-jährige Sohn der Familie seine Eltern in deren Schlafzimmer erschossen und sich anschließend in seinem eigenen Zimmer selbst das Leben genommen. Als er gefunden wurde, hatte er eine Waffe in der Hand. Allerdings gab es keinen Abschiedsbrief – eine von mehreren Ungereimtheiten.

Geständnis eines Verdächtigen

Zwei Pistolen am Tatort führten die Ermittler dann über den Ausbildungsbetrieb des 21-Jährigen, der Büchsenmacher werden wollte, zu einem der beiden Freunde. Dieser legte nach früheren Angaben der Polizei auch ein Geständnis ab, als er gut zwei Wochen nach der Tat festgenommen wurde.

Nachträgliche Manipulationen

Er soll den fraglichen Abend mit dem 21-Jährigen verbracht und ihn dann erschossen haben, als er nach dem gemeinsamen Konsum von Marihuana eingeschlafen war. Danach soll er die Eltern – eine Psychologin (60) und einen Beleuchter (64) - getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tatort nachträglich manipuliert wurde, um den Verdacht auf den Sohn der Familie zu lenken. Der zweite Angeklagte habe als Fahrer fungiert und während der Tat in der Nähe gewartet. Er soll aber von dem Mordplan gewusst haben.

Waffendiebstahl als Tatmotiv

Die beiden mutmaßlichen Täter sind heute 20 und 21 Jahre alt. Sie hatten es laut Anklage wegen ihrer Geldsorgen auf die teils wertvollen Waffen abgesehen, die der Sohn der Familie besaß. Nach der Tat sollen sie Kriegswaffen, halb- und vollautomatische Schusswaffen, eine selbstgebaute Maschinenpistole sowie Munition aus dem Haus geholt und in die Wohnung des Älteren in Olching gebracht haben.

Urteil erst 2022

Die beiden Männer sollen außerdem zwei bewaffnete Raubüberfälle in Emmering und in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck verübt und dabei gut 6.000 Euro erbeutet haben. Für den Prozess sind mehr als 50 Verhandlungstage angesetzt, die Termine gehen bis in den Januar.