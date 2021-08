Prozess um Doppelmord von Schwandorf: Heute Plädoyers

Der Prozess um einen Doppelmord in Schwandorf geht in die Schlussphase: Am Landgericht Amberg werden am Donnerstag die Plädoyers gehalten. Der angeklagte 58-Jährige soll vor gut einem Jahr seine ehemalige Lebensgefährtin (57) und deren neuen Freund (69) auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn überrascht und erstochen haben. Ihm wird zweifacher Mord aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Eifersucht soll das Tatmotiv gewesen sein.

Angeklagter schweigt

Der 58-Jährige, der zum Prozessauftakt Mitte Juli und auch danach vor Gericht schwieg, soll mit einem Messer erst auf den neuen Lebensgefährten der Frau eingestochen haben und dann seiner ehemaligen Partnerin ins Haus gefolgt sein. In einem Vorraum des Hauses soll der 58-Jährige mehrmals auf sie eingestochen haben. Der verletzte Lebensgefährte wollte ihr laut Anklage noch zu Hilfe kommen, doch der Angeklagte soll dann ein weiteres Mal auf ihn eingestochen haben.

58-Jähriger kam gerade aus dem Gefängnis

Bis wenige Tage vor der Tat saß der 58-Jährige im Gefängnis. Nach seiner Freilassung soll er seiner ehemaligen Lebensgefährtin nachgestellt und sie auch bedroht haben. Die beiden Toten wurden zwei Tage nach der Tat gefunden, nachdem die Frau und ihr neuer Lebensgefährte nicht zur Arbeit erschienen waren.

Flucht nach Tschechien

Eine Überwachungskamera auf dem Anwesen der Frau zeichnete die Tat teilweise auf. Außerdem belegen DNA-Spuren, dass der Angeklagte am Tatort war. Das berichtete ein Rechtsmediziner im Prozess. Der Angeklagte mit dem Spitznamen "Mexiko-Heinz" flüchtete nach der Tat mit dem Fahrrad bis nach Tschechien, wo er einige Tage später festgenommen und später den deutschen Behörden übergeben wurde.