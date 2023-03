Prozess um Degen-Angriff von Weiden beginnt

Der Fall hatte deutschlandweit für Schlagzeiglen gesorgt: Am Landgericht Weiden beginnt heute der Prozess gegen eine 66 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Sie soll im August vergangenen Jahres mit einem Degen drei Menschen in der Weidener Innenstadt verletzt haben. Der Prozess ist ein so genanntes Sicherungsverfahren, bei dem entschieden wird, ob die Frau weiterhin in der Psychiatrie bleibt.

Angeklagte in der Psychiatrie untergebracht

Bereits seit der Tat im August ist die 66-Jährige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Ihr werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie soll in der Weidener Innenstadt mit einem Degen, der eine Klinge von 70 Zentimetern hatte, auf drei Männer losgegangen sein, die gerade Mittagspause machten. Die drei Personen wurden dabei verletzt. Im Auto der Frau sollen weitere Stichwaffen gelegen haben. Kurz zuvor soll sie auch eine Person im nahen Vohenstrauß, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab angegriffen haben.

Es sind zunächst fünf Verhandlungstage vorgesehen. Eine Entscheidung, ob sie weiterhin in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird, soll bis Mitte März fallen.