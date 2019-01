Prozess um Bürgermeister: Immenreuther Gemeinderäte sagen aus

Im Untreue-Prozess gegen den Bürgermeister von Immenreuth im Landkreis Tirschenreuth sagen ab heute Gemeinderäte vor dem Amtsgericht Tirschenreuth aus. Heinz Lorenz (CSU) soll unter anderem Überstunden abgerechnet haben, die er gar nicht geleistet habe, so die Staatsanwaltschaft. Zudem soll er Steuerschulden des SV Immenreuth aus der Gemeindekasse bezahlt und Erschließungsarbeiten für ein Baugebiet veranlasst haben, obwohl die Grundstücke noch gar nicht der Gemeinde gehört haben sollen. Insgesamt geht es um einen Schaden von rund 65.000 Euro, der der Gemeinde entstanden sein soll.

Überlastung als Grund?

Am ersten Prozesstag begründete der 44 Jahre alte Lorenz die Überstunden mit Arbeitsüberlastung, die es bereits gab, als er noch Kämmerer der kleinen Gemeinde war. Er sei als Kämmerer und auch als Bürgermeister sieben Tage die Woche im Einsatz gewesen und habe viele verschiedene Aufgaben in der Verwaltung übernehmen müssen. "In einer kleinen Gemeinde fallen so viele Arbeiten an, die man in der normalen Arbeitszeit gar nicht schaffen kann", sagte er beim Prozessauftakt.

Die Zahlungen für den Sportverein, dessen Vorsitzender er war, begründet er mit einer Entscheidungsbefugnis bis 6.000 Euro, die er als Bürgermeister gehabt habe.

Urteil wird im Februar erwartet

Seit einem Zusammenbruch im Sommer 2017 ist Lorenz krank geschrieben. Im Oktober darauf brachten der geschäftsleitende Beamte und die CSU-Fraktion im Gemeinderat die Ermittlungen ins Rollen. Die Fraktion schloss den Bürgermeister aus den eigenen Reihen aus.

Heute und auch am Donnerstag soll der gesamte Gemeinderat von Immenreuth vor Gericht gehört werden. Ein Urteil wird voraussichtlich Ende kommender Woche fallen.