Prozess um Brandserie bei Weiden: Angeklagter legt Geständnis ab

Ein 21 Jahre alter Mann hat am Vormittag vor dem Landgericht Weiden gestanden, im Sommer vergangenen Jahres mehrere Brände in Neunkirchen gelegt zu haben. Zwischen Juli und Ende August brannten eine Feldscheune, ein Gartenzaun und ein Nebengebäude in dem Weidener Ortsteil.

Angeklagter: "Hinter sowas steckt kein Sinn"

Der 21-Jährige habe Feuerzeugbenzin als Brandbeschleuniger benutzt, räumte er ein. Warum er das tat, konnte er heute nicht eindeutig sagen. Es habe keinen konkreten Grund oder Auslöser gegeben, es sei "dumm und bescheuert" gewesen, sagte er. "Hinter sowas steckt kein Sinn", sagte er den Richtern.

Brand auf Wohnanwesen von Mutter des Angeklagten

Das brennende Nebengebäude befand sich auf dem Wohnanwesen seiner Mutter. Die Brandserie hielt Feuerwehren und Einsatzkräfte über Wochen in Atem. Es entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro, verletzt wurde dabei niemand.

Baldiges Urteil erwartet

Je nachdem, ob der heute 21-Jährige nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird, stehen möglicherweise mehrere Jahre Haft im Raum. Nach einer möglichen Verurteilung, die bereits Ende der Woche erfolgen könnte, kommen dann voraussichtlich zivilrechtliche Forderungen von Brandleidern und Einsatzkräften auf den 21-Jährigen zu. Diese Summen müsste er begleichen, auch wenn er in Privatinsolvenz gehen würde. Selbst dann würden die Summen bleiben, bis er sie beglichen hat, so ein Gerichtssprecher.

Zweite Brandserie nur drei Wochen nach Festnahme

Nur drei Wochen nachdem der 21-Jährige Anfang September festgenommen wurde, begann eine zweite Brandserie rund um Weiden. Dabei gingen unter Anderem ein Bauernhof, Maschinenhallen oder auch Strohballen in Ortschaften südlich von Weiden in Flammen auf. Die Polizei summiert die Schadenssumme auf rund 600.000 Euro.

Drei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren wurden Anfang November festgenommen, sie sitzen in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen sie beginnt voraussichtlich im Juli.