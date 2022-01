Artikel mit Audio-Inhalten

Prozess um Blitzermarathon geht in die nächste Runde

Nachdem ein Befangenheitsantrag im Verfahren um den Blitzermarathon auf der A6 abgelehnt worden ist, ging der Prozess am Amtsgericht Amberg am Freitag in die nächste Runde. Heiß diskutiert wurden Verkehrsschilder und Blitzer-Bedienungsanleitungen.