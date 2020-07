Prozess um Betrug bei Sprach- und Einbürgerungstests

In dem Prozess vor dem Landgericht München müssen sich ab heute vier Männer und eine Frau verantworten. Sie sollen unter falschen Identitäten Sprach- und Einbürgerungstests abgelegt haben. So wollten sie ihren ausländischen Auftraggebern zur deutschen Staatsbürgerschaft oder zu Aufenthaltstiteln verhelfen.

Betrug an Sprachschulen in ganz Bayern

Die Bande ist laut Staatsanwaltschaft immer nach der gleichen Methode vorgegangen: Die Fotos der Mitglieder, die die Tests schreiben sollten, wurden demnach in die Ausweise der Auftraggeber eingeklebt und so in den Sprachschulen vorgelegt - nicht nur in Einzelfällen, sondern im großen Stil in ganz Bayern und darüber hinaus. Die Bande soll zum Beispiel in München, Ingolstadt, Landsberg, Starnberg, Weilheim, Regensburg und Dillingen aktiv gewesen sein.

Einbürgerungstests für Migranten

Die Mitglieder sollen teilweise gleich mehrere Tests an einem Tag abgelegt haben. Sie schrieben sie der Anklage zufolge für Migranten vor allem aus dem Kosovo, aber auch aus Albanien und dem Irak. Bis zu 5.000 Euro habe sich die Bande dafür zahlen lassen. Vor eineinhalb Jahren wurden die vier Männer und eine Frau als mutmaßliche Täter festgenommen, drei der Männer sitzen noch immer in Untersuchungshaft. Das Urteil soll Ende Juli verkündet werden.

