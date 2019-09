Prozess um Bayern-Ei-Skandal: Ex-Geschäftsführer vor Gericht

Verteidigung weist Vorwürfe zurück

Das Publikumsinteresse am ersten Prozesstag war gering. Nur ein gutes Dutzend Zuhörer verfolgte die Verlesung der Anklageschrift. Allerdings waren zahlreiche Journalisten aus Deutschland und Österreich im Gerichtssaal.

Nach der Anklageverlesung gab der Anwalt von Pohlmann, der Münchner Strafverteidiger Ulrich Ziegert, eine Erklärung ab. Darin wies er die Vorwürfe weitgehend zurück: Es gebe keine stichhaltigen Nachweise für die Vorwürfe der Körperverletzung, der Körperverletzung mit Todesfolge und des mehrfachen gewerblichen Betrugs. Der Staatsanwaltschaft sei es bisher nicht gelungen, einen lückenlosen Nachweis zu erbringen, dass die Erkrankten tatsächlich Bayern-Ei-Produkte konsumiert hätten. Unter anderem seien die Lieferketten lückenhaft. Auch die Behauptung der Anklage, dass es sich bei den bei Bayern-Ei festgestellten Salmonellen um einen sehr seltenen Typus gehandelt habe, bestritt der Anwalt.

Am Mittag wurde die Sitzung des Gerichts für den ersten Tag beendet. Die Fortsetzung folgt am Dienstag. Für den Prozess sind zunächst 30 Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte im März kommenden Jahres fallen.

💡 Das war Bayern-Ei

Bayern-Ei war einer der größten Eier-Produzenten in Deutschland. Das Unternehmen unterhielt in Niederbayern drei Legebetriebe mit mehr als einer Million Hennen, und zwar in Niederharthausen im Kreis Straubing-Bogen, in Tabertshausen im Kreis Deggendorf, sowie in Ettling im Landkreis Dingolfing-Landau, dazu noch eine Legehennenfarm im tschechischen Horsovsky (früher Bischofteinitz) und eine Junghennenaufzucht in Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau). Ende 2017 gab das Unternehmen bekannt, den Geschäftsbetrieb einzustellen.