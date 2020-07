Prozess um ausgesetzten Säugling: Baby hatte Stichverletzungen

Vor knapp einem Jahr setzte eine heute 32-Jährige ihren Säugling auf einer Wiese in Unterglauheim aus - und steht dafür nun vor Gericht. Am dritten Prozesstag sagte die Rechtsmedizinerin aus. Offenbar hatte das Kind am Nacken und an der Fontanelle am Oberkopf zwei Stichverletzungen. Diese könnten durch eine Schere entstanden sein. Die Medizinerin sagte, sie vermute, dass mit einer Schere auf das Kind eingestochen worden sei.

Am vergangenen Prozesstag hatte die Mutter bestätigt, die Nabelschnur mit einer Schere durchtrennt zu haben. Dass sie ihr Baby ausgesetzt hat, kurz nach der Geburt, und allein ohne Decke liegen ließ - das hatte die Angeklagte sofort gestanden. Allerdings war bislang von den Verletzungen durch eine Schere nicht die Rede.

Baby zunächst in lebensbedrohlichem Zustand

Lebensbedrohlich war die Lage des Kindes aber auch allein durch die Aussetzung. Es hatte zahlreiche Wunden am Körper durch Tierbisse davon getragen, in der Folge war eine Blutvergiftung aufgetreten, schließlich haben die Nieren versagt. Der Säugling musste invensivmedizinisch behandelt und beatmet werden.

Bericht zum geistigen Zustand der Mutter

Die Verteidigerin der 32-Jährigen bat nach der Aussage der Gerichtsmedizinerin, mit ihrer Mandantin kurz alleine sprechen zu dürfen. Die Richterin will zudem weitere Fotos von dem Säugling in Vergrößerung begutachten, die die Verletzung zeigen. Außerdem wird der Bericht des zweiten Gutachters zum geistigen Zustand der Frau erwartet.

Die Angeklagte "wollte gefallen"

Zu Beginn des dritten Verhandlungstags hatten noch weitere Zeugen ausgesagt, darunter ein ehemaliger Partner der Angeklagten sowie eine Betreuerin. Auch sie sagte, die Angeklagte habe oft nicht verstanden, um was es etwa in offiziellen Schreiben gehe. Die Betreuerin gab an, nichts von der Schwangerschaft der Angeklagten gewusst zu haben. Man habe zwar gemerkt, dass die Frau zunehme. Diese habe jedoch gerne und viel Cola und Spezi getrunken – ein typischer Babybauch sei nicht zu erkennen gewesen. Die 32-Jährige habe immer versucht, mit ihren Antworten "zu gefallen" und "das Richtige" zu sagen, so die Betreuerin.