Prozess um 25.000 Euro teures schamanisches Heilritual

Das zahlen auch nicht die privaten Krankenkassen: 25.000 Euro kostet ein Heilritual bei einer Schamanin, ganz legal. Was aber, wenn es gar nicht dazu kommt?

Vorauskasse bei der Schamanin

Es war schon alles ausgemacht: Das Heilritual sollte am 2. Juli durchgeführt werden. Kosten: 25.000 Euro, die Hälfte davon hatte die Kundin im Voraus bezahlt. Einen Tag vor dem Termin hat sie aber abgesagt, per WhatsApp-Nachricht. Später widerrief die Kundin den Vertrag auch noch schriftlich und wollte ihre Anzahlung zurück.

"Besessenheit" als Drohung?

Die Kundin spricht von "arglistiger Täuschung". Sie sei besessen, habe die Schamanin ihr gesagt. Es sei wohl deren Geschäftsmodell, dass sie Leute in einer schwierigen psychischen Phase gezielt mit esoterischen Drohungen und Scharlatanerie um ihre Ersparnisse bringe.

Der Vertrag ist wirksam sagt das Landgericht Traunstein

Die Schamanin weist die Vorwürfe zurück und will das Geld behalten. Sie behauptet, sie sei in Europa und international eine anerkannte Schamanin. Den Vertrag habe die Kundin aus freien Stücken geschlossen, und er sei auch wirksam. So sah das auch das Landgericht Traunstein.

Jetzt soll das Oberlandesgericht entscheiden

Doch die Klägerin gibt nicht auf und will ihre 12.500 Euro zurück. Jetzt versucht sie, ihre Anzahlung über das Oberlandesgericht zurückzubekommen.