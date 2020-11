Prozess: tödliches Ende einer Beziehung in Neuburg

Angeklagte spricht von Notwehr

Bislang hat die junge Frau eingeräumt, dass sie ihren 41- Jährigen Partner erstochen hat. Allerdings will sie in Notwehr gehandelt haben. Das Opfer habe sie in der Tatnacht angegriffen. Sie habe danach zu ihrer Verteidigung auf ihren Freund eingestochen. Durch mehrere Messerstiche tödlich getroffen, war der Mann in seiner Wohnung verblutet, noch bevor der von der Angeklagten gerufene Rettungsdienst eintraf.

Wechselseitige Abhängigkeit eines Drogenpaares

Die Beziehung zum Oper schilderte die angeklagte Frau als eine langjährige Verkettung von Abhängigkeiten. Er sei ihr hörig gewesen, sie habe ihn benutzt, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Die Täterin und der Tote kannten sich seit Jahrzehnten, aus der Zeit als beide noch in ihrer Heimat Sachsen-Anhalt gelebt hatten. Nach eigenen Angaben hielt die junge Frau das Verhältnis zu dem 41-Jährigen nur deshalb aufrecht, weil er sie finanzierte und auch für ihre Drogensucht aufkam. Er hingegen war seiner Partnerin scheinbar verfallen. Seine bizarren sexuellen Wünsche hingegen ließen die Angeklagte nach eigenen Angaben innerlich auf Distanz gehen.

Details der Spurensicherung

Am Vormittag folgte die Angeklagte äußerlich unberührt dem Bericht der Spurensicherung. Sie reagierte auch nicht auf Fotos, die ihren erstochenen Freund am Tatort zeigen. Die 30-Jährige hörte sich ruhig Details zu den Messer-Einstichen an - und zu der hochgradigen Alkoholisierung des Opfers vor der Tat. Zu Wort kommen sollen am Donnerstag auch medizinische Gutachter mit Einzelheiten zur Obduktion.

Kein Mord

Die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen haben in diesem Verfahren erhöhte Bedeutung. Denn die Angeklagte will sich nach ihrer ersten Einlassung nicht mehr äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag vor und schließt Mord aus; Hinweise auf Mordlust, Heimtücke, Grausamkeit oder ein anderes Mordmerkmal sieht die Anklage bei dieser Beziehungstat nicht. Das Urteil soll am 17. November 2020 fallen.