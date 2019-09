Urteil im Sophia-Prozess rechtskräftig - Verzicht auf Revision

Das Landgericht Bayreuth hatte einen Fernfahrer wegen Mordes an der Studentin und Anhalterin Sophia Lösche zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist nun rechtskräftig. Die Frist, Revision gegen das Urteil einzulegen, sei abgelaufen, teilte das Landgericht in einer Pressemitteilung mit.

Urteil bereits vor Fristablauf akzeptiert

Der Anwalt des 42 Jahre alten Fernfahrers aus Marokko, die Staatsanwaltschaft und auch die Familie von Sophia Lösche hätten bis Mittwoch (25.09.) Revision einlegen können. Sie hatten jedoch bereits vor Ablauf der Frist erklärt, das Urteil zu akzeptieren.

Leiche von Sophia Lösche in Spanien entdeckt

Der Fernfahrer hatte die Studentin Sophia Lösche, die von Leipzig nach Amberg trampen wollte, mitgenommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die 28-Jährige in seinem Lkw umbrachte. Die Leiche wurde in Spanien entdeckt.