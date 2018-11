vor etwa einer Stunde

Prozess: Sohn soll Vater in Ottobrunn getötet haben

Er soll in Ottobrunn seinen Vater umgebracht und seine Mutter schwer verletzt haben: Ab heute steht ein 43-Jähriger aus Hohenbrunn deswegen in München vor Gericht. Bei einer Verurteilung käme er aber wohl nicht ins Gefängnis, sondern in eine Klinik.