Prozess: Setzte Freisinger Fischzucht verbotene Chemikalie ein?

Am Amtsgericht Freising hat heute das Verfahren gegen den Inhaber einer Fischzucht und einen seiner Mitarbeiter begonnen. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht vorgeworfen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben die beiden den Stoff Malachitgrün bewusst in der neben einem Fluss gelegenen Fischzucht eingesetzt.

Fische in Moosach und Isar mit Medikament belastet

Durch die Strömung soll das Malachitgrün später in den Fluss Moosach und weiter in die Isar gelangt sein. Dort konnte der Stoff auch in Forellen und anderen Wildfischen nachgewiesen werden. Die Angeklagten hatten bei ihrer Vernehmung erklärt, dass das Malachitgrün zufällig bei Reinigungsarbeiten ins Wasser gelangt war.

BR deckt Fisch-Skandal auf

Der Stoff wird als Medikament bei Zierfischen eingesetzt. Wegen der möglicherweise krebserregenden Wirkung ist das Verwenden bei Speisefischen jedoch streng verboten. Der Vorfall hatte auch deswegen für Aufsehen gesorgt, da die Öffentlichkeit erst durch BR-Recherchen informiert worden war, obwohl die zuständigen Behörden schon seit Monaten Bescheid wussten. Bei einer Verurteilung könnte den beiden Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren drohen.