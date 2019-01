Prozess: Senioren mit Telefontrick um 148.00 Euro erleichtert

Der 35-Jährige, der sich vor dem Landgericht-Nürnberg-Fürth verantworten muss, ist als Mittäter und Mitglied einer Betrügerbande angeklagt. In sieben Fällen sollen sich die Haupttäter telefonisch aus der Türkei bei Menschen zwischen 78 und 87 Jahren als Polizeibeamte ausgegeben haben.

Senioren in Angst versetzt: Vermögen in Gefahr

Sie sollen den Senioren gesagt haben, ihr Vermögen sei in Gefahr und sie müssten ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Die älteren Menschen deponierten daraufhin Geld und Wertsachen an Stromkästen und Säulen in der Annahme, die Polizei würde ihre Wertsachen abholen. Tatsächlich aber soll der 35-jährige Mann die Sachen eingesammelt haben.

Angeklagter als Geldabholer

In einem Fall erzählten die Anrufer einer 78-jährigen Frau, es seien Leute mit Maschinenpistolen unterwegs und sie müsse ihr Geld in Sicherheit bringen. Daraufhin packte die Frau 70.000 Euro in ein Briefkuvert und legte es auf die Fußmatte vor die Tür. Dort holte es der 35-jährige Angeklagte ab.

Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug

Mit dieser Masche ergaunerten die Männer an die 148.00 Euro, der Angeklagte bekam für seine Dienste 10.000 Euro. Er muss sich nun wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verantworten. Bereits für Donnerstag wird das Urteil erwartet.