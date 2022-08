Prozess: Rentner im Schlaf überfallen, misshandelt, ausgeraubt

Schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung, so lautet die Anklage gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen. Er muss sich ab Montag vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Komplizen soll er im Juli 2020 einen 81-jährigen Mann in dessen Haus überfallen haben. Laut Staatsanwaltschaft schweigt der Angeklagte bisher zu den Vorwürfen. Ihm drohen bei einer Verurteilung mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Opfer im Schlaf überfallen

Die Täter sollen, so die Anklage, ihr Opfer im Schlaf überrascht haben. Dort überwältigten sie den 81-jährigen Mann und fesselten ihn mit Kabelbindern an Händen und Füßen. Anschließend sollen die Täter den Mann körperlich massiv misshandelt und ihn dann mit Whisky überschüttet haben. Dabei sollen sie gedroht haben, ihn anzuzünden.

Staatsanwaltschaft: Täter wollten an den Tresorschlüssel

Durch die Misshandlungen wollten sie, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den 81-Jährigen dazu bringen, ihnen das Versteck des Tresorschlüssels zu verraten. Der Mann weigerte sich jedoch und so habe der Angeklagte mit seinen Komplizen versucht, den Tresor gewaltsam zu öffnen. Der Angeklagte oder seine unbekannten Mittäter wussten demnach, dass in dem Haus ein Tresor steht und auch wo er sich befindet.

Opfer kann sich befreien und um Hilfe rufen

Als es ihnen nicht gelang, den Tresor mit einem Winkelschleifer zu öffnen, durchsuchten sie laut Anklage das Haus und nahmen Geld und Gegenstände im Wert von rund 5.000 Euro mit. Ihr Opfer ließen sie zurück. Dem Überfallenen gelang es trotz der Fesseln und einer körperlichen Behinderung über die Balkontür ins Freie zu kommen und um Hilfe zu rufen. Für den Prozess sind mehrere Fortsetzungstermine festgelegt, ein Urteil wird voraussichtlich erst Mitte September fallen.