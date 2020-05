Prozess: Psychisch kranker Patient will Klinik anzünden

Mit einem Benzinkanister in der Hand erschien vor einem halben Jahr ein 50-jähriger Mann an der Tür der psychiatrischen Station des Inn-Salzach-Klinikums in Wasserburg. Als der Pfleger die Tür öffnete, übergoss ihn der Angreifer mit Benzin. Daraufhin brachte sich der Pfleger in einen anderen Raum in Sicherheit. Laut Staatsanwaltschaft verschüttete der Beschuldigte mehrere Liter Benzin auf dem Flurboden der Station. Danach zündete er die Flüssigkeit an und flüchtete.

Staatsanwaltschaft will Unterbringung in geschlossener Einrichtung

Das Feuer konnte vom Personal schnell gelöscht werden, allerdings erlitten mehrere Patienten eine Rauchvergiftung. Drei Tage später nahm die Polizei den flüchtigen Täter fest.

Aufgrund der psychischen Krankheit des Beschuldigten hält ihn die Staatsanwaltschaft für schuldunfähig. Er soll deshalb in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden. Ein Urteil im Prozess wird voraussichtlich heute noch gesprochen.

