Prozess Pfeffersprayattacke: Angeklagter mit Teilgeständnis

Vor dem Landgericht Deggendorf hat am Vormittag der Prozess um mehrere Pfeffersprayattacken begonnen. Auf der Anklagebank sitzt ein 41 Jahre alter Mann. Er soll laut Anklage unter anderem im März 2018 vor einem Modehaus auf dem Oberen Stadtplatz in Deggendorf mit Pfefferspray auf Passanten gesprüht und diese verletzt haben. Das räumte der 41-jährige Maschinenbaustudent zum Prozessauftakt auch weitgehend ein und ergänzte, das täte ihm leid.

Angeklagter: Von Passanten verfolgt gefühlt

Er hatte, so sagt der Angeklagte, die Frauen aus Versehen auf dem Stadtplatz angerempelt und fühlte sich dann von ihnen verfolgt. Bei dem Pfeffersprayangriff gab es laut Anklage neun Verletzte. Unter den Opfern auch eine junge Mutter mit ihrem Baby, die sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen haben.

Psychiatrisches Gutachten: Bestimmte Form des Autismus

Der 41-Jährige konnte nach der Tat von Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden. Nach Angaben der psychiatrischen Gutachterin Susanne Lausch leidet der Mann an einer bestimmten Form des Autismus. Das Gericht wird deshalb auch zu klären haben, ob der Mann zum Schutz der Allgemeinheit auch in Zukunft in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung untergebracht werden muss. Seit seiner Festnahme ist er bereits in einer solchen Einrichtung. Das Urteil wird am kommenden Freitag erwartet.