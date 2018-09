Prozess nach Unfall in Waschstraße

Der Mann hatte seinen automatikgetriebenen BMW X 3 in eine Waschstraße Am Hart gefahren. Das Auto blieb dann während des Waschvorgangs nicht auf der sogenannten Schleppkette. Nach wenigen Metern wurde es aus der Spur herausgehoben, bis es schräg stand und schließlich gegen eine Säule prallte.

Kunde alarmiert Mitarbeiter

Die Schleppkette sei immer weitergelaufen, berichtet der Mann. In Panik habe er gehupt, bis ein Mitarbeiter kam und den Notknopf drückte. Das Auto wurde wieder in die Spur hineinrangiert, wo sich das Ganze dann prompt noch einmal wiederholt hat.

Rund 3.000 Euro Schaden

Am Ende war am BMW 2.000 Euro Schaden entstanden, weitere 1.000 Euro musste der Besitzer für Gutachter und Anwalt ausgegeben. Jetzt entschied das Amtsgericht München: Die Rechnungen muss der Betreiber der Waschanlage begleichen. Denn er hätte ausdrücklich darauf hinweisen müssen, dass bei Automatik-Autos neueren Typs in der Waschstraße die Zündung eingeschaltet sein muss, um eine Parksperre und damit Probleme wie im konkreten Fall zu verhindern.