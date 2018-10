Prozess nach Überfall auf Wertpaket-Zusteller

Das Trio soll am 25.10.2017 im Bad Kissinger Stadtteil Arnshausen den 36-jährigen Wertpaket-Zustellfahrer überfallen, in den Laderaum seines Lieferwagens gesperrt und ihn anschließend in einem Waldstück ausgesetzt haben. Die 24- und 33-jährigen Männer und die 27-jährige Frau erbeuteten Schmuck, Uhren oder Goldmünzen im Wert von über 40.000 Euro. Unter der Beute waren unter anderem auch ein Revolver und eine Schreckschusspistole.

Überfall in Arnshausen

Laut Polizei wollte der 36-jährige Wertpaket-Zusteller einer Spedition kurz nach drei Uhr morgens bei einem Transportdienst in Arnshausen einige Pakete abladen. Als er am Heck seines Lieferwagens stand, wurde er plötzlich von maskierten Leuten gepackt und aufgefordert in den Laderaum zu steigen. Dort wurde er von den Unbekannten gefesselt. Die Täter nahmen ihm Wagenschlüssel und Handy ab und fuhren anschließend mit dem Lieferwagen zu einem Waldstück oberhalb des benachbarten Bad Kissinger Stadtteils Reiterswiesen.

Fahrer blieb unverletzt

Dort setzen sie den 36-Jährigen aus, öffneten einige Pakete und fuhren schließlich mit einem anderen Fahrzeug davon. Der Mann konnte sich selbst befreien und ging zu Fuß zu einer nahe gelegenen Firma. Von dort aus verständigte er die Polizei. Zum Tatzeitpunkt saß einer der Täter am Steuer des Lieferwagens, die zwei anderen Täter befanden sich mit dem Paketboten auf der Ladefläche.

Tat war akribisch geplant

Laut einem Gerichtssprecher sollen die Angeklagten die Route des Wertpaket-Zustellers und seine Umschlagplätze vorher auskundschaftet haben. Wie die Angeklagten festgenommen wurden und ob sie versucht haben, die erbeuteten Gegenstände zu verkaufen, ist bislang nicht bekannt. Die drei Angeklagten werden aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht. Insgesamt sind drei Verhandlungstage angesetzt.