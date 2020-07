Prozess nach Geiselnahme mit Haushaltsschere beginnt

Der Mann soll im Januar in einer Wohnung in Haßfurt in einem psychischen Ausnahmezustand und damit im Zustand der Schuldunfähigkeit seine Mutter, deren Lebensgefährten, seinen Bruder, seine Schwester und eine weitere Frau als Geiseln genommen und mit einer großen Haushaltsschere bedroht haben. Laut Gericht drohte der Mann seine Geiseln zu erstechen, falls sie die Wohnung verlassen würden. Einem Familienmitglied gelang es, die Polizei zu rufen.

Psychischer Ausnahmezustand

Als zwei Polizisten vor Ort eintrafen, konnten vier Leute aus der Wohnung flüchten. Als die Polizeibeamten die Wohnung betraten und auf den 26-Jährigen zugingen, soll er die Frau, die nicht zur Familie gehörte, von hinten gepackt und mit der linken Hand festgehalten haben. Mit der rechten Hand soll er die Schwere abwechselnd an Kopf und Hals der Frauen gehalten und gedroht haben, die umzubringen, falls sich die Polizisten nähern würden. So soll der Mann die Frau 45 Minuten in seiner Gewalt gehabt haben. In der Zwischenzeit trafen weitere Polizisten ein. Die Beamten versuchten den Mann zur Aufgabe zu bewegen.

Zwei Polizisten verletzt

Als der Mann zu einer Stichbewegung mit der Schere in Richtung Kopf der Frau ausgeholt haben soll, soll es zwei Polizisten gelungen sein, den Mann zu ergreifen und ihn zu entwaffnen. Der Mann setzte sich dabei erheblich zur Wehr. Dabei sollen auch zwei Polizisten verletzt worden sein. Der 26-Jährige wird aus einer psychiatrischen Klinik ins Gericht gebracht. Dorthin wurde er nach der Tat gebracht.

Insgesamt sind zwei Verfahrenstage am Landgericht Bamberg angesetzt. Es handelt sich um ein Sicherungsverfahren.

