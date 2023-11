Prozess: Münchner Taxler hilft und wird von Polizeiauto erfasst

Vor dem Landgericht München wird derzeit ein tragischer Unfall verhandelt: In der Silvesternacht 2021 auf 2022 wollte ein Münchner Taxifahrer einem Verletzten helfen, wurde dabei aber von einem Polizeiauto erfasst und selbst schwer verletzt. Nun muss das Gericht entscheiden, wer die Verantwortung für den Unfall trägt. Noch immer ist unklar, ob der mittlerweile 46-jährige Taxifahrer überhaupt wieder arbeiten kann.

Taxifahrer hilft Jugendlichem und wird angefahren

Was konkret geschah: In der Silvesternacht zum 1.1.2022 haben vier Jugendliche auf der Ludwigstraße in München gefeiert. Aus bisher unbekannten Gründen ist einer von ihnen von der Balustrade vor der Staatsbibliothek gestürzt und verletzt auf dem Fußgängerweg liegen geblieben. Ein Taxifahrer sah den Verletzten, wählte den Notruf und versuchte, eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf der Ludwigstraße anzuhalten. Dabei wurde er von dem Polizeiauto erfasst und schwer verletzt.

Staatsanwalt und Verteidiger uneinig über Schuldfrage

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sei der Taxler in die Seite des fahrenden Autos gelaufen, das hätten auch die Spuren auf dem Fahrzeug ergeben. Der Autofahrer hätte demnach überhaupt keine Chance gehabt, den Mann in der Dunkelheit zu erkennen und demzufolge rechtzeitig abzubremsen.

Der Anwalt des Taxifahrers entgegnete, dass der Freistaat die Verantwortung für den Unfall übernehmen müsse. Er beruft sich auf mehrere Zeugenaussagen, die in vorherigen Prozesstagen angegeben hatten, dass der Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war.

Zeuge berichtet von Tat

Am Landgericht München wurde am Donnerstag ein 22-jähriger Einzelhandelskaufmann als Zeuge vernommen. Er gehörte zu der vierköpfigen Gruppe und bestätigte ebenfalls, dass die Polizei schnell unterwegs gewesen sei. Seiner Einschätzung nach: mit rund 70 Stundenkilometern. Er selbst habe nicht gesehen, wie der Taxifahrer mit dem Auto zusammenstieß, sondern nur den Aufprall gehört und dann den Mann an der Straße liegen sehen.

Taxifahrer laut Anwalt seit Unfall arbeitsunfähig

Der Anwalt des Taxifahrers erklärte nach dem Prozess auf BR-Anfrage, dass sein Mandant seit dem Unfall rund 400 Tage im Krankenhaus verbringen musste und sich noch immer weiteren Operationen unterziehen müsse. Außerdem sei noch unklar, wann und ob der Familienvater überhaupt wieder arbeiten könne.

Wann ein Urteil in diesem Fall gesprochen wird, ist noch offen.