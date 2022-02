Prozess mit Demos vor Gericht: Passauer Masken-Arzt schweigt

Ein Passauer Frauenarzt muss sich derzeit vor dem Amtsgericht Passau verantworten. Der Vorwurf an die Adresse von Dr. Ronald Weikl, eine bekannte Figur in der Corona-Skeptiker-Szene: Ausstellen von unrichtigen Gesundheitszeugnissen.

Weikl soll zahlreiche Maskenfreistellungsatteste ausgestellt haben, ohne die Patienten und Patientinnen untersucht und einen medizinischen Grund dafür gefunden zu haben. Der Gesetzgeber sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die Staatsanwaltschaft beantragt zudem ein Berufsverbot.

Umfangreiche Anklageschrift

Der Prozess begann mit der Verlesung der mehrseitigen Anklageschrift. 45 Minuten brauchte Oberstaatsanwalt Walter Feiler, um die dem Angeklagten angelasteten Fälle zu verlesen. Demnach hatte der Frauenarzt von Juni bis November 2020 Atteste für insgesamt 95 Personen in ganz Deutschland ausgestellt, die der Angeklagte in den meisten Fällen weder gesehen noch untersucht hatte. Die Bescheinigungen wurden nach Bestellung vielfach per Post zugeschickt oder gemailt. Termineinträge fanden sich in den Praxisunterlagen nicht.

Angeklagter schweigt zu Prozessauftakt

Weikl wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. So begann die Verhandlung mit einer Diskussion zwischen den beiden Verteidigern und der Staatsanwaltschaft über grundsätzliche Rechtsfragen - bezugnehmend auf Gesetzeskommentierungen und vorangegangene Urteile. Zum Beispiel: Wann dürfen Ärzte Patienten ungesehen Atteste ausschreiben? Wann sind Diagnosen telefonisch möglich? Das werde alles im Laufe der Verhandlung geklärt, so der Vorsitzende Richter.

Als erste Zeugin sagte eine Frau aus, die sich bei dem Angeklagten ein Attest für ihren Sohn und ihre zwei Töchter besorgte. Insgesamt sind an acht Prozesstagen 33 Zeugen geladen. Das Urteil ist am 10. Mai geplant.

Demonstrationen vor dem Gerichtsgebäude

Der Prozess sorgte für Aufsehen in der Stadt: Vor dem Amtsgericht gab es zwei Demonstrationen. Weikl-Anhänger hatten ihm auf dem Weg ins Gericht Rosen überreicht und ihn mit Jubel gefeiert. Gegendemonstranten hielten Plakate hoch mit Sprüchen wie "Ihr seid nicht der Widerstand. Ihr geht mit Nazis Hand in Hand." Dutzende Polizisten waren im Einsatz.

Der Passauer Frauenarzt, der auch als Praktischer Arzt arbeitet, ist in der Corona-Skeptiker-Szene bekannt. Er trat mehrere Male auf Demonstrationen als Redner auf. Gemeinsam mit Dr. Sucharit Bhakdi führt er den Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie", der nach eigener Angabe davon überzeugen will, wie ungefährlich das Corona-Virus sei.