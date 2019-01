Prozess: Mehrere Banken gleich zweimal überfallen

Die sechs Überfälle ereigneten sich alle innerhalb von drei Jahren zwischen 2013 und 2016. Dabei soll der Angeklagte insgesamt eine Beute von rund 45.000 Euro gemacht haben.

Komplize und Waffe dabei

Bei den Überfällen war der 33-Jährige nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft nicht allein. Die Überfälle soll er zusammen mit einem Komplizen begangen haben, der dafür bereits verurteilt wurde. Bei ihren Überfällen sollen sie zudem bewaffnet gewesen sein und die Bankangestellten massiv mit ihren Waffen bedroht haben. In einem Fall hielten sie einem Opfer die Pistole direkt an den Kopf, um es zu zwingen, einen Safe zu öffnen. Anschließend flohen sie mit Fahrrädern.

Zwei Sparkassenfilialen zweimal überfallen

Die Sparkassenfiliale in der Kalchreuther Straße in Nürnberg soll das Duo gleich zwei Mal überfallen haben. Auch die Sparkasse in Nürnberg-Moorenbrunn war gleich zwei Mal Ziel der Überfälle. Erfolglos verlief hingegen ein Überfall auf die Sparkasse in Lauf (Lkr. Nürnberger Land). Bei diesem Überfall gab der Täter einen Schuss ab, der in den Boden schlug. Verletzt wurde niemand. Der Angeklagte bestreitet, an den Überfällen beteiligt gewesen zu sein. Der Prozess ist auf zwölf Verhandlungstage angesetzt.