Prozess in Würzburg: Scheinrechnungen über 2,6 Millionen Euro

Der Mann ist wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt angeklagt. Es geht um Rechnungen in Millionenhöhe. Zwischen Januar 2012 und Dezember 2016 soll der Angeklagte 79 Scheinrechnungen von einer "Servicegesellschaft" in Berlin erhalten haben. Mit diesen sollte der Anschein erweckt werden, dass die jeweiligen Bauarbeiten von Subunternehmen geleistet wurde und dem 41-Jährigen und seiner Firma in Rechnung gestellt wurde.

Zu wenig Steuern gezahlt

Tatsächlich sollen die rund 140 Mitarbeiter des Angeklagten, die nicht vorschriftsmäßig gemeldet waren, die Aufträge erledigt haben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dass er mit diesen Rechnungen seine Geschäftseinnahmen gemindert und dadurch weniger Steuer bezahlt hat. Zum anderen soll er sich so Sozialleistungen für seine Mitarbeiter gespart haben. Wegen Fluchtgefahr sitzt der 41-Jährige seit 14. Mai 2019 in Haft.