Prozess in Traunstein: Student soll seine Mutter getötet haben

Beim Prozess um den mutmaßlichen Mord eines Studenten an seiner Mutter muss die Kammer zunächst über einen Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen den Vorsitzenden Richter entscheiden. Der Richter soll am ersten Prozesstag mit einigen Journalisten Interna aus einer nicht-öffentlichen Sitzung besprochen haben.

Angeklagte müssen Angaben zur Person machen

Nach dieser Entscheidung könnten die beiden Angeklagten vor der Jugendkammer am Landgericht Traunstein Angaben zu ihrer Person, ihrem Lebenslauf und dem mutmaßlichen Verbrechen an einer 53-jährigen Frau, der Mutter des Studenten, machen. Einige Journalisten sind für die Berichterstattung zugelassen.

Bewusstlose Mutter mit Hammer erschlagen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Studenten Mord vor, dem mitangeklagten 20-jährigen Trostberger Strafvereitelung und unterlassene Hilfeleistung. Der 21-Jährige soll am 15. September vergangenen Jahres bei einem Streit, bei dem es um Geld ging, seine 53 Jahre alte Mutter umgebracht haben. Er soll die psychisch kranke Frau gewürgt und versucht haben, ihr das Genick zu brechen. Als sie bereits bewusstlos am Boden vor der Terrassentüre lag, soll er einen 800 Gramm schweren Hammer aus dem Keller geholt und ihr damit mehrfach auf den Kopf geschlagen haben.

Kinder fanden die Leiche im Wald

Dem 20-jährigen Mitangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, dabei mitgeholfen zu haben, die Leiche der Frau in einem Waldstück nahe Schnaitsee (Lkrs. Traunstein) zu vergraben. Die Tote wurde erst am 22. November entdeckt, als Kinder beim Spielen im Wald ihre Hand aus dem Erdreich ragen sahen. Ein Urteil wird voraussichtlich am 16. November gesprochen.