Prozess in Schweinfurt: 13 Kilo Marihuana, fünf Kilo Amphetamin

Sie sind 27, 28 und 30 Jahre alt: Drei Männer, die sich nun vor dem Landgericht in Schweinfurt verantworten müssen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Sie sollen mit Drogen gehandelt haben. Zwischen März 2018 bis Januar 2019 gerieten die Angeklagten ins Visier der Ermittler.

Polizei überwachte Drogen-Abnehmer

Im Zentrum des Strafverfahrens stehen drei Tatkomplexe: Der 30-jährige Angeklagte soll im März 2018 einem Abnehmer in Deutschland mindestens zehn Kilogramm Marihuana übergeben haben. Der Abnehmer wurde von der Polizei überwacht. So konnte der 30-Jährige ermittelt werden. Weiterhin sollen der 30-Jährige und der 27-Jährige im Januar 2019 gemeinsam in die Niederlande gefahren sein, um dort rund 2,5 Kilogramm Marihuana zu kaufen.

Vorwurf: Angeklagte hätten Drogen nach Schweinfurt gebracht

Mit den Drogen sollen die beiden Männer zurück nach Schweinfurt gefahren sein. Dabei wurden sie von der Polizei observiert. Bei einer Kontrolle in Schweinfurt stellten die Ermittler die rund 2,5 Kilogramm Marihuana sicher.

Der dritte Tatkomplex: Im Januar 2019 wurde die Wohnung des 28-Jährigen im Landkreis Schweinfurt durchsucht. Dabei stellten die Polizisten fünf Kilogramm Amphetamin und 400 Gramm Marihuana sicher. Der 28-Jährige hatte dabei laut Gericht möglicherweise mit dem 30-Jährigen Handel getrieben.

Prozessbeginn in Schweinfurt

Alle drei Angeklagten werden aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht. Für den Prozess, der jetzt in Schweinfurt beginnt, sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt.