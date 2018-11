Prozess in Nürnberg wegen Einbrüchen in Lottogeschäften

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll der 34-Jährige zwischen März 2017 und März 2018 in vier Lottogeschäfte in Nürnberg und eines in München eingestiegen sein und dort vor allem Tabakwaren und Bargeld gestohlen haben. Bei einem weiteren Laden blieb es beim Versuch.

Tabak, Parfüm, Mobiltelefone und Bargeld

Insgesamt soll der 34-Jährige so Waren und Geld im Wert von knapp 105.000 Euro entwendet haben. In einem Fall soll er neben Tabakwaren auch Parfüm, Telefonkarten und Mobiltelefone gestohlen haben. Bei den Einbrüchen soll er zudem einen Schaden von mehr als 9.000 Euro angerichtet haben.

Urteil im Dezember erwartet

Am 27. März 2018 waren er und ein Mittäter nach einem Einbruch in ein Lottogeschäft in München Moosach ertappt und festgenommen worden. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil soll Mitte Dezember fallen.