Prozess in Nürnberg: Mehr als 300.000 Euro aus Keller geklaut

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im November 2016 in Kellerabteile eingedrungen zu sein und insgesamt 308.600 Euro Bargeld gestohlen zu haben. Außerdem soll er vier goldene Schmuckstücke im Wert von insgesamt 6.000 Euro mitgenommen haben.

Geflüchtet und angefahren

Am 14. Dezember 2016 suchten Polizeibeamte den Angeklagten, um einen Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken. Sie trafen ihn vor seiner Wohnung in Altdorf bei Nürnberg an, allerdings flüchtete der 32-Jährige. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und verletzt.

Drei Termine

Als die Beamten hinzukamen, soll der 32-Jährige sie mit Tritten und Schlägen verletzt haben. Für die Verhandlung sind drei Termine angesetzt. Ein Urteil soll am 21. Dezember fallen.