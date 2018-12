Prozess in Nürnberg: Mann soll Tramperin vergewaltigt haben

Die junge Frau hatte offenbar an einer Rastanlage in der Nähe von Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht. Nachdem sie zu dem Angeklagten ins Auto gestiegen war, soll der 41-Jährige Sex verlangt haben.

Urteil für 12. Dezember geplant

Die junge Frau versuchte wohl noch aus dem Auto zu fliehen. Auf einem Feldweg abseits der Autobahn ist es dann aber nach Ansicht des Staatsanwaltes zu einer Vergewaltigung gekommen. Der Prozess ist auf drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil fällt voraussichtlich am 12. Dezember.