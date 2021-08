Prozess in Nürnberg: Mann soll Ehefrau mit Messer getötet haben

Weil ein Mann im Streit seine Ehefrau erstochen haben soll, muss sich der 52-Jährige ab heute vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Totschlags verantworten. Mindestens elfmal soll der Angeschuldigte dabei auf seine Frau eingestochen haben, so die Staatsanwaltschaft.

Erst Streit, dann Messerattacke

Dem mutmaßlichen Messerangriff im Oktober des vergangenen Jahres sei ein Streit des Ehepaares vorausgegangen. Daraufhin habe der 52-Jährige ein Küchenmesser gegriffen und auf seine Frau eingestochen. Diese flüchtete daraufhin zur Wohnungstür, heißt es weiter. Dort soll der Mann mindestens weitere zehn Mal auf seine Ehefrau eingestochen haben.

Urteil für 2. September erwartet

Die Frau sei letztlich in der offenen Wohnungstür zusammengebrochen. Der Angeschuldigte habe dann eine Nachbarin informiert und um Verständigung des Rettungsdienstes gebeten, so die Staatsanwaltschaft weiter. Das Opfer sei noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gestorben. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird am 2. September erwartet.