Prozess in Nürnberg: Frau in Tiefgarage erstochen

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth muss sich ab heute (05.12.19) ein Mann verantworten, der im November 2018 eine Frau in einer Tiefgarage in Nürnberg getötet haben soll. Anschließend war er mit der Leiche im Kofferraum auf der A73 gefasst worden.

In Tiefgarage abgepasst

Der Beschuldigte soll die ihm unbekannte Frau im Treppenhaus der Tiefgarage ihres Wohnhauses abgepasst haben, als sie nachts im November vergangenen Jahres von einer Weihnachtsfeier zurückkam. Er soll die 57-Jährige in den Kofferraum ihres Autos gedrängt und versucht haben, sie mit einer Plastiktüte zu ersticken. Anschließend stach er laut Staatsanwaltschaft 19 Mal mit einem Taschenmesser auf den Hals der Frau ein. Danach soll er sie erdrosselt haben. Zu einem "nicht näher feststellbaren Zeitpunkt" habe er sich zudem an der Frau vergangen, so Gerichtssprecher Friedrich Weitner.

Mit Leiche im Kofferraum geflüchtet

Mit dem Auto der Frau soll der Mann dann davongefahren sein, ihre Leiche lag dabei im Kofferraum. Die Polizei stoppte den Beschuldigten wenig später auf der A73 bei Bamberg, weil er Schlangenlinien gefahren war. Er versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde aber gefasst.

Mann wahrscheinlich schuldunfähig

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Sie geht davon aus, dass der heute 22-Jährige zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Er leide an einer schizophrenen Psychose. Im Raum stehe bei der Gerichtsverhandlung auch die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie zum Schutz der Allgemeinheit. Der Mann kam in U-Haft und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus. Für die Verhandlung sind insgesamt acht Termine angesetzt. Ein Urteil wird für den 13. Januar 2020 erwartet.