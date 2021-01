vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Prozess in München um Corona-Soforthilfe-Betrug im großen Stil

Ein 31-jähriger Mann wollte Corona-Soforthilfen in großem Stil abkassieren. Ab heute muss er sich wegen Subventionsbetrugs in mehr als 90 Fällen am Landgericht München verantworten.