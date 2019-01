Prozess in München: Falscher Polizist legt ältere Frauen rein

Der Betrug soll folgendermaßen funktioniert haben: Einer der Gruppe rief von der Türkei aus gezielt ältere Frauen in Deutschland an. Der falsche Polizist behauptete am Telefon, es bestehe die Gefahr, dass die Angerufenen Opfer einer Straftat werden – weil angeblich zum Beispiel Bankdaten in die Hände von Kriminellen geraten seien.

Opfer heben Geld ab und übergeben es angeblichem Polizisten

Im nächsten Schritt forderte der Anrufer seine Opfer auf, Bargeld von der Bank abzuheben und es einem seiner Komplizen zu übergeben; dieser gab sich ebenfalls als Polizeibeamter aus.

Frauen um mehrere 10.000 Euro gebracht

Auf diese Weise soll es der Gruppe gelungen sein, drei ältere Frauen um mehrere 10.000 Euro zu betrügen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich an dieser Betrugsmasche beteiligt zu haben.