Prozess in Memmingen: Frau mit 35 Messerstichen getötet

Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstag der Prozess gegen einen 28-jährigen Bulgaren begonnen, der in der Nacht zum 28. März 2021 seine 35-jährige Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen getötet haben soll.

Hat der Angeklagte seine Freundin erstochen?

Laut Anklage soll der Beschuldigte insgesamt 35 Mal mit drei verschiedenen Messern auf das Opfer eingestochen haben. Sowohl er wie auch die Frau sollen zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein. Die Polizei hatte den Angeklagten am Morgen nach der Tat unweit des Tatorts festgenommen, seitdem sitzt der mittlerweile 28-Jährige in Untersuchungshaft.

Bislang schweigt er zu den Vorwürfen. Nun muss er sich wegen "Totschlags" vor Gericht verantworten, das Strafmaß dürfte sich zwischen einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren und einer lebenslänglichen Haft bewegen.

Am Tatort geschah bereits 2018 ein Mord

Das Verbrechen hatte über Bad Wörishofen hinaus für großes Aufsehen gesorgt: Zum einen, weil sich die Tat in einer Arbeiterunterkunft, dem früheren Bad Wörishofer Kurhotel Raffler, in der Innenstadt abgespielt hatte, in der bereits 2018 ein Mord geschehen war. Zum anderen, weil das Opfer - die 35-jährige Frau - bereits ein Jahr zuvor, im Mai 2020, nur knapp einem Mordanschlag entgangen war.

Das Opfer sagte damals als Zeugin aus

Damals hatte ein 48-jähriger Mann, ihr damaliger Lebensgefährte, drei Frauen mit einem Messer angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde im Juni zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Noch während ihm der Prozess gemacht wurde, wurde die 35-Jährige, die vor Gericht als Nebenklägerin auftrat, erstochen.

"Neutralität wahren": Polizeichef bleibt suspendiert

Für Aufsehen sorgte zudem, dass im Zuge der Ermittlungen der langjährige Dienststellenleiter der Polizei Bad Wörishofen Ende Mai suspendiert wurde. Laut Aussage der Polizei kein ungewöhnliches Vorgehen, um dadurch die Neutralität bei den Ermittlungen sowie den Schutz des betroffenen Beamten zu gewährleisten.

Auf Nachfrage des BR bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, dass der Beamte noch immer von der "Führung seiner Dienstgeschäfte freigestellt, die dienstrechtliche Prüfung noch nicht abgeschlossen" sei.

Urteil soll Mitte Januar fallen

Welche Rolle der frühere Dienststellenleiter beim Prozess spielen und ob er möglicherweise als Zeuge in Erscheinung treten wird, steht noch nicht fest. Laut Polizeisprecher werde in jedem Fall das Ende des Strafverfahrens abgewartet, erst dann sei auch mit dem Abschluss der dienstrechtlichen Prüfung zu rechnen. Für den Prozess vor dem Landgericht Memmingen sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird wohl erst Ende Januar fallen. Denn sechs Sachverständige und 22 Zeugen sollen gehört werden, darunter die Mutter des Angeklagten, die für den Prozess extra aus Bulgarien anreisen muss.