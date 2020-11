Prozess in Bamberg wegen Todesdrohung gegen Mitbewohner

Ende März 2020 soll ein Mann seinen Mitbewohner einer Obdachlosenunterkunft in Bamberg verletzt haben. Nun beginnt am Landgericht der Prozessauftakt gegen den als psychisch krank geltenden 38-Jährigen.

Landgericht Bamberg: Angeklagter soll mit Messer gedroht haben

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bamberg soll der Mann bei einem Streit seinen Mitbewohner zunächst mit dem Tod bedroht haben. Anschließend soll der Beschuldigte mit einem Messer auf den Geschädigten losgegangen sein und auf ihn eingetreten haben. Dabei habe das mutmaßliche Opfer Schmerzen und kleinere Verletzungen erlitten.

Urteil wird zeitnah erwartet

Am nächsten Tag soll der Angeklagte seinem Mitbewohner erneut gedroht haben ihn mit einem Klappmesser zu ermorden. Eine Woche später soll er dann noch einmal mit einer geöffneten Klappsäge auf das mutmaßliche Opfer losgegangen sein. In dem Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Urteil wird noch diese Woche erwartet.