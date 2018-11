Prozess in Bamberg: Vergewaltigung eines Mädchens

Seit heute muss sich ein 41-jähriger Mann wegen Vergewaltigung in drei Fällen und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Bamberg verantworten.

Vergewaltigung eines Mädchens in Hallstadt

Der Angeklagte soll an einem zwölfjährigen Mädchen in einer Wohnung in Hallstadt im Landkreis Bamberg sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Zudem soll es gegen den Willen des Mädchens zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Der Prozess wird am 14. November fortgesetzt.