Prozess in Bamberg: Mann bestellt Falschgeld im Darknet

Wegen Geldfälschung in vier Fällen, versuchter Geldfälschung und anderen Delikten muss sich ein 23-jähriger Mann vor dem Landgericht in Bamberg verantworten. Er soll über das Darknet im Internet Falschgeld bestellt haben und es anschließend in den Verkehr gebracht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Angeklagter soll 9.700 Euro Falschgeld im Darknet bestellt haben

Im Februar vergangenen Jahres konnte der Zoll ein Paket mit 1.500 Euro Falschgeld sicherstellen. Außerdem soll der Mann aus dem Landkreis Forchheim eine Goldmünze im Wert mehr als 1.000 Euro von einer Privatperson mit Falschgeld gekauft haben. Insgesamt soll der 23-Jährige Falschgeld im Wert von 9.700 Euro im Darknet bestellt haben. Für den Prozess vor dem Landgericht in Bamberg ist ein weiterer Termin am 21. September angesetzt.

Zentralstelle Cybercrime Bayern führt Ermittlungsverfahren

Das Ermittlungsverfahren wurde von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg geführt: Im Freistaat ist die 2015 gegründete Zentralstelle Cybercrime Bayern für Verfahren, die Internet-Kriminalität betreffen, verantwortlich. Die Spezialstaatsanwaltschaft Cybercrime ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt. Zuletzt war bekanntgeworden, dass die Zentralstelle mit einem neuen Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) ausgebaut wurde.