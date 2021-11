Prozess in Bamberg: Lebenslange Haft nach Mord an eigenem Sohn

Wegen Mordes an seinem Sohn ist am Freitag ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Bamberg sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte seinen neunjährigen Sohn getötet hat.

Eine lebenslange Freiheitsstrafe wird in den meisten Fällen bei einer Verurteilung wegen Mordes verhängt. Sie kann frühestens nach 15 Jahren, bei guter Führung und günstiger Sozialprognose, zur Bewährung ausgesetzt werden.

Sohn mit Kleiderbügel geschlagen und erwürgt

Der 51-Jährige hat die Tat bereits zum Prozessauftakt gestanden. Es sei für das Gericht schwer zu begreifen, was bei der Tat in dem Angeklagten vorging. Mitte März habe der Mann in Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim den neunjährigen Jungen mit einem Metallbügel erschlagen wollen, so der Richter bei der Urteilsverkündung. Der Sohn überlebte den Schlag auf den Kopf aber. Daraufhin habe er ihn mit bloßen Händen gewürgt, bis er sich nicht mehr bewegt habe.

Vater wollte ganze Familie töten

Die Eltern lebten zur Tatzeit seit einigen Monaten getrennt. Der Vater soll geplant haben, seine ganze Familie zu töten. Doch nach der Tat an seinem Sohn sei ihm das nicht mehr möglich gewesen. Der Mann sei trotz einer leichten Depression und einer narzisstischen Persönlichkeitseinschränkung voll schuldfähig. Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten wegen Mordes. Auch der Verteidiger des 51-Jährigen hatte eine Verurteilung wegen Mordes beantragt, sieht jedoch eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten. Die Ex-Frau des 51-Jährigen und Mutter des ermordeten Neunjährigen tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.