Prozess in Alzenau: Fake News über WDR-Journalisten verbreitet

In Alzenau muss sich am Donnerstag ein Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg wegen übler Nachrede vor Gericht verantworten. Er soll am 3. Oktober 2020 ein Handy-Video gedreht und in den sozialen Netzwerken zusammen mit einer unwahren Botschaft gepostet haben, um einen Journalisten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu diskreditieren. Der Journalist hatte daraufhin Strafantrag gestellt.

Gefälschtes Video von Demonstration

Laut Anklageschrift erschien am 3. Oktober 2020 auf Twitter ein Tweet mit einem Video, das zwei Personen zeigt, von denen eine eine Reichsflagge an einem Stab befestigt. Der Staatsanwaltschaft zufolge schrieb der Twitter-Nutzer unter das Video: "Wenn bei der Demo niemand eine Reichsflagge trägt, muss der WDR sie halt selbst aus dem Kofferraum holen. Querdenker-Demo Köln, letzte Woche." Der Journalist – ein festangestellter Mitarbeiter des WDR – ist laut Staatsanwaltschaft keine der in dem Video gezeigten Personen. Außerdem hatte der Journalist der Verbreitung seines Bildnisses nicht zugestimmt.

Vorwurf: Üble Nachrede

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, durch Verbreiten von Schriften in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet zu haben, die geeignet ist, denjenigen verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, ein Bildnis ohne Einwilligung des Abgebildeten öffentlich zur Schau gestellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft spricht hier von öffentlicher übler Nachrede in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Kunst-Urhebergesetz.