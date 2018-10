Prozess im Fall Maurice K. beginnt Anfang November

Am 8. November beginnt vor dem Landgericht Passau der Prozess im Fall Maurice K. Das teilte das Landgericht am Nachmittag mit. Der 15-Jährige aus dem Landkreis Passau war vor einem halben Jahr bei einer Schlägerei in einer Passauer Unterführung so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Klinikum starb. Angeklagt sind sechs Jugendliche beziehungsweise junge Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge vor, bei einem Angeklagten geht es um Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge.

Zu Schlägerei verabredet

Die Schlägerei mit tödlichem Ausgang hatte Mitte April für Schlagzeilen gesorgt. Das Geschehen soll am Abend des 16. April damit begonnen haben, dass sich der später Getötete mit einem Mitangeklagten, einem 17-jährigen Jugendlichen, in der Unterführung zu einer Schlägerei verabredet hat. 20 weitere Personen, die zuvor über soziale Medien davon informiert wurden, sollen dabei gewesen sein.

Einschüchterung von Zeugen

Im Laufe der Schlägerei sollen sich weitere Angeklagte eingemischt haben. Insgesamt sollen letztlich vier Angeklagte das Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Ein Angeklagter soll die Vier durch Zurufe angefeuert haben, ein weiterer laut Staatsanwaltschaft "verbal die Leitung übernommen" und nicht eingegriffen haben, als auf Maurice K. eingeschlagen wurde. Dieser Angeklagte soll zudem versucht haben, anwesende Zeugen durch Drohungen von einer Aussage bei der Polizei abzuhalten.

Neben Körperverletzung mit Todesfolge sind die sechs jungen Männer auch wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.

Insgesamt sind zwölf Verhandlungstage mit zahlreichen Zeugen angesetzt. Das Urteil ist für den 17. Januar 2019 vorgesehen.