Prozess gegen "Postkartenräuber" beginnt

Im September 2017 wurde der Mann beim Überfall auf die Raiffeisenbank in Heimenkirch (Landkreis Lindau) von einem Bankkunden überwältigt und von der Polizei festgenommen. Da der 54-Jährige aus Tirol die Taten gestanden hat, wird mit einem zügigen Prozess gerechnet, das Urteil könnte noch am selben Tag fallen.

Nachricht per Post an die Polizei

Seinen Spitznamen als "Postkartenräuber" bekam er, als bekannt wurde, dass er seine Taten bei Banken und der Polizei mit Postkarten ankündigte oder kommentierte. So schrieb er am 16. Juli 2009 an die Sparkasse Bregenz (Vorarlberg/Österreich): "das war noch nicht alles komme wieder". Als er dann Anfang September 2017 die Raiffeisenbank in Heimenkirch betrat und die Bankangestellte maskiert und mit vorgehaltener Pistole zur Geldausgabe aufforderte, rechnete er aber nicht mit Martin Zander.

Kunde überwältigte Bankräuber

Der 33-Jährige saß hinter einem Tisch und füllte ein Überweisungsformular aus. Als die Bankangestellte dem Täter sagte, sie habe kein Geld, das wäre im Keller im Tresor, wurde er aufmerksam und sah die Situation. Als der Täter dann ohne Beute aus der Bank fliehen wollte, überwältigte der Hobby-Boddybuilder den körperlich unterlegenen Mann und hielt ihn so lange fest, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Die vom Täter verwendete Pistole erwies sich im Nachhinein als Spielzeugpistole. "Ich bin kein Held und habe in der Situation überhaupt nicht nachgedacht", sagte Zander danach in Interviews. Er wurde zwar von der Polizei belobigt und von der Initiative "Sicheres Allgäu" für seine Zivilcourage öffentlich ausgezeichnet. Trotzdem rät die Polizei davon ab, in solchen Situationen ähnlich zu reagieren.