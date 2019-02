Prozess gegen mutmaßlichen Stalker: Verliebt in Therapeutin

Während einer Psychotherapie in einer Peißenberger Klinik soll der Angeklagte der Ärztin gestanden haben, dass er sie liebe. Er wolle mit ihr zusammenleben; sie sei die Mutter seiner künftigen Kinder. Obwohl die Frau ihm laut Staatsanwaltschaft mehrfach zu verstehen gab, dass sie kein Interesse habe, soll der Weilheimer nicht aufgegeben haben.

Mutmaßlicher Stalker bringt Peilsender am Auto an

Der mutmaßliche Stalker soll die Therapeutin auf ihrem privaten Handy angerufen, ihr Haus in Tutzing beobachtet und sogar einen Peilsender an ihrem Auto angebracht haben, um sie zu überwachen. In einem Chat soll der 28-Jährige zudem angedeutet haben, dass er den Mann der Ärztin beseitigen wolle.

Der Mann wurde vorübergehend in eine Bezirksklinik eingewiesen. Danach soll er seiner früheren Therapeutin aber erneut aufgelauert haben. Mittlerweile ist er wieder in der Psychiatrie.

Warten auf Plädoyers und Urteil

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Stalker neigt sich bereits dem Ende entgegen. Zunächst soll noch ein weiterer Sachverständiger zu Wort kommen.

Womöglich werden anschließend bereits die Plädoyers gehalten und auch noch das Urteil gesprochen, das den mutmaßlichen Stalker dauerhaft in die Psychiatrie bringen könnte.