Prozess gegen mutmaßlichen Schleuser in München begonnen

Ein 45-jähriger mutmaßlicher Schleuser muss sich ab Donnerstag vor dem Landgericht München verantworten. Er soll mehreren Dutzend Menschen zur Flucht nach Deutschland verholfen haben. Diese waren nicht im Besitz der nötigen Papiere.

Schleusungen nur gegen viel Geld

Sie kamen beispielsweise aus Syrien, Somalia, Pakistan und dem Irak. Auch Kinder waren dabei. Und sie wollten von Italien aus nach Deutschland. Hier kam laut Staatsanwaltschaft der Angeklagte ins Spiel. Er soll die Schleusungen organisiert und dafür viel Geld verlangt haben. Von überwiegend vierstelligen Summen pro Person ist die Rede.

Menschen war teils zu Fuß unterwegs

Die Fahrten sollen jeweils über den Grenzübergang Mittenwald geführt haben. Teilweise wurden die Menschen den Ermittlungen zufolge auch kurz vor der Grenze abgesetzt und mussten den letzten Teil der Strecke zu Fuß zurücklegen. Der Angeklagte lebte damals selbst in Italien. Seit seiner Festnahme und der Auslieferung nach Deutschland vor gut eineinhalb Jahren ist er in Untersuchungshaft in Stadelheim. Das Urteil soll am 8. Dezember fallen.