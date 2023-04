Prozess gegen falsche Intensiv-Schwester: Geld als Motiv

Sie war einfache Pflegehelferin, aber arbeitete als Intensivkrankenschwester an der Wertachklinik in Schwabmünchen. Nun steht die 42-jährige Frau vor dem Augsburger Landgericht und muss sich unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Durch ihre falsche Behandlung soll ein 73 Jahre alter Patient gestorben sein.

Angeklagte soll Qualifizierungsunterlagen gefälscht haben

Um an die Stelle als Intensivschwester zu kommen, soll die kleine, stämmige Frau, die derzeit in der JVA Aichach in U-Haft sitzt, Qualifizierungsunterlagen gefälscht haben. Vor Gericht äußert sich die 42-Jährige heute nicht – als die Anklage verlesen wird, hört sie mit gesenktem Kopf zu und wickelt sich in ihre schwarze Strickjacke. Die Ermittler glauben, das Motiv der Frau zu kennen: mehr Geld für ihre Arbeit. Die Frau hatte zuvor im Raum Berlin als ungelernte Pflegehelferin gearbeitet. Ohne ausreichende Qualifikation gibt es in dem Bereich nur eine entsprechend schmale Entlohnung. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie deshalb zwei Urkunden fälschte: eine, die sie als Krankenschwester auswies, und eine weitere, die ihr die Weiterbildung zur Intensivkrankenschwester bescheinigte.

Pflegerin soll Fehler vertuscht haben

Über eine Zeitarbeitsfirma kam sie nach Schwabmünchen an die Wertachklinik. Dort soll sie einem 73-Jährigen Patienten eine viel zu hohe Insulingabe verabreicht haben. Der Mann starb am folgenden Tag. Die Anklage lautet trotzdem auf versuchen Mord. Denn das Opfer litt unter mehreren schweren Erkrankungen. Ob die Insulingabe den Tod des Mannes verursacht hat, lässt sich laut Anklage nicht mehr feststellen. Mehrere Mordmerkmale sind laut Staatsanwaltschaft trotzdem erfüllt. Die Frau habe wissen müssen, dass sie ohne die entsprechende Qualifikation mit dem Leben der Patienten spiele. Außerdem schlug die 42-Jährige laut Anklage keinen Alarm, als es dem Patienten deutlich schlechter ging. Stattdessen soll sie versucht haben, ihren Fehler zu verbergen, indem sie nachträglich ihre Eintragung in der Krankenakte geändert haben soll. Die Frau wird deshalb auch der gefährlichen Körperverletzung und Urkundenfälschung beschuldigt.

Beim Chefarzt läuteten die Alarmglocken

Die Wertachklinik hatte sich bei der Einstellung der Frau auf die Zusicherung der Zeitarbeitsfirma verlassen, so Klinikvorstand Martin Gösele gegenüber dem BR. Die Intensiv-Qualifikation habe man sich in Kopie vorlegen lassen. Die Frau hatte laut Gösele erst wenige Diensttage in Schwabmünchen gearbeitet. Bei ihrer ersten Nachtschicht auf Station war die 42-Jährige auch nicht allein gewesen. Doch obwohl ihr eine Kollegin zur Seite gestellt worden war, kam es zum Tod des Patienten. Beim Chefarzt läuteten laut Gösele die Alarmglocken – er verwies die Frau einen Tag später des Hauses und informierte die Polizei. "Umgehend haben wir außerdem das Gespräch mit den betroffenen Angehörigen geführt. Wir bedauern sehr, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist", so Martin Gösele.

Wertachkliniken haben Einstellungskriterien verschärft

Mittlerweile hat die Klink ihre Einstellungskriterien nochmal verschärft. Bei der Anklageverlesung vor Gericht kam aber auch zur Sprache, dass man mit ein paar Anrufen der Frau vielleicht auf die Schliche gekommen wäre. So war eine der gefälschten Urkunden laut Anklage auf einen Sonntag datiert, bei der anderen fehlte die übliche Registernummer. Auch einer der Unterzeichner soll frei erfunden gewesen sein. Das wäre schnell aufgefallen, meint auch Andreas Boukai, der Verteidiger der Angeklagten. Er gehe davon aus, "dass man die Mandantin und Patienten hätte schützen können, wenn man tatsächlich in der Klinik oder in den Kliniken ordentlicher geschaut hätte". Dies werde sich aus der Beweisaufnahme ergeben, so der Anwalt. Er kündigte eine Stellungnahme seiner Mandantin an einem der weiteren Prozesstermine an.