Prozess gegen Ex-Krematoriums-Geschäftsführer beginnt

Der ehemalige Geschäftsführer des modernen Krematoriums von Hemau im Landkreis Regensburg muss sich vor Gericht verantworten. Unter anderem wird ihm Insolvenzverschleppung und Untreue vorgeworfen. Heute beginnt der Prozess vor dem Regensburger Landgericht.

Vorwurf: Geld für sich und Ehefrau umgeleitet

Obwohl sein Unternehmen laut Anklage Bankschulden in Höhe von rund zwei Millionen Euro nicht zurückzahlen konnte und er das gewusst haben soll, habe der Angeklagte kein Insolvenzverfahren beantragt. Im Gegenteil: Er soll mehr als eine halbe Million Euro an Unternehmensgeldern für private Zwecke abgezweigt haben. Teils soll der Angeschuldigte das Geld an seine Ehefrau überwiesen haben, gegen die ebenfalls ermittelt wird.

Die Anklage wirft dem Ex-Geschäftsführer außerdem Betrug vor: Statt ein privates Darlehen von 650.000 Euro - wie laut Anklage abgemacht - in das Krematorium zu investieren, soll er es wiederum für private Zwecke genutzt haben. Der private Geldgeber hätte das Darlehen aber nicht gewährt, wenn er von der Pleite gewusst hätte, so die Anklage. Eine hohe Summe daraus soll an eine weitere Person geflossen sein, die dem Geschäftsführer einen Großteil des Geldes aushändigte. Auch gegen diese Person werde ermittelt.

Laut Anklage wollte der ehemalige Krematoriums-Geschäftsführer das Geld den Gläubigern seines Unternehmens vorenthalten. Der Mann kam deshalb im Januar 2020 für etwa zwei Wochen in Untersuchungshaft.

Modernes Krematorium mit Webcams und Livestream

Der Angeklagte war 2016 mit einem neuartigen Konzept für ein privat geführtes Krematorium auf den Markt für Einäscherungen gegangen. Das Krematorium galt als eines der modernsten in Europa und machte Schlagzeilen. So konnte zum Beispiel in einem sogenannten Kolumbarium, einem gläsernen Schrein, die Asche von Verstorbenen auf Zeit bestattet werden.

Der Schrein wurde mit Webcams ausgestattet, sodass Angehörige die Urne des Verstorbenen 24 Stunden am Tag über das Internet ansteuern konnten. Bis zu 200 Menschen könnten mit farbiger LED-Beleuchtung und neuem Soundsystem dabei sein, wenn der Sarg des Verstorbenen in den Krematoriums-Ofen einfährt, sagte der jetzt Angeschuldigte dem BR bereits 2017. Trauerfeiern wurden im Internet übertragen. Im eigenen Restaurant wurde der Leichenschmaus serviert.

Kritik an Geschäftsmodell

Dass der Geschäftsführer seinen Krematoriums-Service als "Rundum-sorglos-Paket" bezeichnet hatte, war nicht ohne Kritik geblieben. Vom Hospizverein Regensburg hieß es damals, dass es wichtig sei für Trauernde, auch selbst an der Organisation der Bestattung teilzuhaben. Mittlerweile wird das Krematorium von einer anderen Gesellschaft weitergeführt.

Für den jetzt anstehenden Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer wegen mutmaßlicher Insolvenzverschleppung sind mehrere Verhandlungstage geplant.