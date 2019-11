Prozess gegen Ex-Geschäftsführerin - 180.000 Euro veruntreut

Am 8. Januar 2020 muss sich in Bayreuth die ehemalige Geschäftsführerin des Vereins Internationales Jugendkulturzentrum Bayreuth wegen Untreue vor Gericht verantworten. Sie soll von diversen Konten ihres Arbeitgebers 180.000 Euro für private Anschaffungen abgebucht haben, teilte die Pressestelle der Bayreuther Justiz mit. Um die mehreren hundert Abbuchungen in den Jahren 2015 bis 2017 zu verschleiern, soll die Beschuldigte Ersatzbelege mit erfundenen Verwendungsnachweisen angefertigt haben, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Bereits mehrere zehntausend Euro zurückbezahlt

Gegenüber ihrem ehemaligen Arbeitgeber soll die Ex-Geschäftsführerin die Vorwürfe eingeräumt haben. Um den Schaden gut zu machen, habe sie bereits mehrere zehntausend Euro an den Verein Internationales Jugendkulturzentrum zurückbezahlt.