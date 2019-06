Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Totschlags

Die drei Männer im Alter von 23, 25 und 40 Jahren sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft im September 2018 vor einer Nürnberger Gaststätte mit einem weiteren Mann in Streit geraten sein.

Mit voller Wucht gegen Kopf getreten

Als ihr Opfer bereits wehrlos am Boden lag, sollen sie mit voller Wucht mindestens sechs Mal gegen seinen Kopf getreten haben. Dabei nahmen sie zumindest billigend in Kauf, dass der Mann hätte sterben können, so die Staatsanwaltschaft.

Passanten gingen dazwischen

Erst als weitere Passanten dazwischen gingen und die Polizei riefen, flüchteten sie. Das Opfer erlitt mehrere Kopfverletzungen. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 8. Juli fallen.