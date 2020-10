Prozess gegen Augsburger Schläger: Eine aufwühlende Gewalttat

Es ist der 6. Dezember 2019, der Nikolaustag. Augsburg ist in vorweihnachtlicher Stimmung. Corona ist noch weit entfernt, auf dem Christkindlesmarkt stehen die Besucher dicht zusammen, trinken Glühwein und essen Bratwürschtel. Mit dabei an diesem Freitagabend ist auch ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg. Mit seiner Frau und einem befreundeten Paar ist er in die Stadt gekommen.

Schon ein Schlag führt zum Tod

Nach 22 Uhr brechen sie wieder auf, ihr Weg führt sie zum zentralen Königsplatz. Dort kreuzen sie den Weg einer Gruppe von insgesamt sieben jungen Männern. Es kommt zu einem Wortwechsel, gefolgt von Schubsereien. Dann eskaliert der Streit. Einer schlägt dem Mann gegen den Kopf. Das Opfer stürzt und fällt zu Boden. Auch der 50-jährige Begleiter des Mannes wird attackiert und ins Gesicht geschlagen.

Die beiden Ehefrauen sehen alles mit an. Ein alarmierter Notarzt versucht noch, den gestürzten Mann wiederzubeleben. Ohne Erfolg. "Der Schlag war unvermittelt, von der Seite, mit voller Wucht und hat so zum Tode geführt", wird Augsburgs Kripo-Chef Zintl später sagen.

"Trauer macht mein Herz schwer"

Tags darauf erscheint auf dem Facebook-Profil von Augsburgs damaligem Oberbürgermeister Kurt Gribl ein neuer Eintrag: "Trauer macht mein Herz schwer. Augsburg ist Schauplatz einer folgenschweren Gewalttat geworden", schreibt der CSU-Politiker. Am Tatort legen Menschen Blumen nieder, Kerzen und Grablichter brennen. Bundesweit ist der Fall in den Medien.

Nun müssen sich drei junge Männer vor Gericht für die Tat verantworten, allen voran ein 17-Jähriger, er soll den tödlichen Schlag geführt haben. Er wurde in Augsburg geboren, besitzt aber neben der deutschen auch die türkische und libanesische Staatsangehörigkeit. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, zu Beginn hat die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags ermittelt. Die beiden Mitangeklagten waren zur Tatzeit 17 und 19. Beiden wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, nachdem sie den Begleiter des Opfers mit Schlägen ins Gesicht schwer verletzt hatten.

Der Beruf des Opfers politisiert die Tat

Alle drei Anklagen sind nüchtern betrachtet nicht außergewöhnlich. Was diesen Fall bundesweit in die Schlagzeilen bringt, ist der Beruf des Opfers. Und das gesellschaftliche Klima.

Der Verstorbene ist Feuerwehrmann. Ein Retter, der Häuser löscht und Verletzte aus Autowracks befreit. Und nun wurde er getötet, mutmaßlich von einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Sofort ist alles wieder da: Kritik an der Flüchtlingspolitik, Pegida-Mahnwachen am Tatort. Dabei hat die Tat nichts mit dem Flüchtlings-Zustrom zu tun. Alle sieben der selbsternannten Gang kommen aus Augsburg. Und der Feuerwehrmann war am Tatabend privat unterwegs und nicht im Einsatz.

Wie rechtmäßig ist die Untersuchungshaft?

Umgeben von einem Klima der Trauer, vor allem aber der Empörung, ermitteln die Behörden mit Hochdruck. Schnell sind alle Verdächtigen gefasst, auch dank der Videoüberwachung am Tatort. Doch danach schießen die Staatsanwaltschaft und einige Richter nach Ansicht mancher übers Ziel hinaus. Denn es beginnt ein fast beispielloses juristisches Tauziehen. Es geht vor allem um die Rechtmäßigkeit der Untersuchungshaft für die sechs Begleiter des Hauptverdächtigen.

Das sinngemäße Argument der Strafverfolger: Die jungen Männer handelten aus einer Art von Gruppendynamik heraus und unterstützten so die Tat. Die Anwälte halten dagegen: Die sechs Begleiter des Hauptverdächtigen hätten mit der tödlichen Tat nicht direkt zu tun und seien teils schon weitergelaufen. Deshalb sei die U-Haft unrechtmäßig.

Die Augsburger Gewalttat beschäftigt das Bundesverfassungsgericht

Der Streit beschäftigt am Ende das Bundesverfassungsgericht. Das entscheidet im konkreten Fall von einem der sechs Begleiter: Der Beschuldigte müsse gesondert betrachtet werden. Ein dringender Tatverdacht müsse individuell belegt sein. Doch das sei nicht der Fall. Alle sechs Begleiter des Haupttäters kommen daraufhin aus der U-Haft frei.

Ein Freispruch ist das freilich nicht. Nur in vier Fällen werden die Ermittlungen eingestellt. Den verbleibenden drei jungen Männer wird nun der Prozess gemacht. Verhandelt wird wohl nach Jugendstrafrecht.

Was den Angeklagten droht

Das heißt für den Haupttäter: Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft, wobei bei einer Verurteilung die Strafe wohl darunter liegen dürfte. Die beiden anderen werden möglicherweise Bewährungs- bzw. Geldstrafen oder Sozialstunden bekommen.

Doch das gilt nur, wenn bei den Dreien während des Prozesses keine neuen belastenden Momente dazu kommen.