Prozess: Gefährliche Körperverletzung im Nürnberger Drogenmilieu

Den beiden Männern wird vorgeworfen, im November vergangenen Jahres am Plärrer in Nürnberg zunächst einen Mann niedergeschlagen und getreten zu haben. Außerdem soll der 23-Jährige dem Opfer auch noch mit einem Messer ins Gesäß gestochen haben. Der schwerwiegendere Fall ereignete sich kurz darauf am Nürnberger Hauptbahnhof.

Mit Messer zugestochen

Dort wollte der 23-Jährige zunächst verbotene Kräutermischungen von einem Mann kaufen. Als dieser den Verkauf ablehnte, wollte der 23-Jährige ihn zur Herausgabe der Kräutermischungen zwingen, so die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Demnach packte er sein Opfer von hinten und hielt ihm ein Messer an den Hals. Damit brachte er ihm eine erste Schnittwunde bei.

Als der Mann dem Angreifer einen Kopfstoß versetzte, um sich zu befreien, soll der 23-jährige dann mehrmals mit dem Messer zugestochen haben. Das Opfer erlitt Stichverletzungen an Schläfe, Nase und Augenlid. Der Angreifer ließ angeblich erst von seinem Opfer ab, als Zeugen dazwischen gingen.

Urteil am 30. September

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor. Dem weiteren Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 30. September verkündet werden.